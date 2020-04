Chanel Totti, secondogenita di Francesco e Ilary Blasi, è sbarcata su Tik Tok: la giovane conquista tutti con il video dove balla col papà

Chanel Totti, secondogenita della splendida Ilary Blasi e dell’altrettanto apprezzato Francesco Totti, è recentemente sbarcata su Tik Tok. Bella come la mamma e simpatica come il babbo, la ragazzina compirà 13 anni il prossimo 13 maggio. Intanto sul nuovo social network sta già facendo impazzire tutti, con un seguito di oltre 21 mila follower. Chanel ha infatti postato numerosi video dove la si vede ballare in compagnia delle sue amiche. Ma le clip più gettonate sono quelle girate in famiglia, in particolare il filmato dove si scatena al ritmo di musica con papà Francesco e i fratelli.

Chanel Totti conquista Tik Tok

Nel mentre, lontano dal calcio e in quarantena con la sua famiglia, Francesco Totti sta passando moltissimo tempo con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Anche se i primi due sono ormai degli adolescenti, l’ex bomber della Roma si diverte a scherzare con loro, immergendosi anche nel loro mondo.

Per Chanel, come detto, si è persino trasformato in un ballerino, conquistando i follower della figlia ma anche altri utenti del neonato social network. Ilary Blasi, invece, per il momento si tiene lontana da Tik Tok.



Nei molti video pubblicati da Chanel su Tik Tok, mamma Ilary non è infatti presente. In compenso sono numerosi i filmati dove la giovanissima si mostra con la sorella Isabel di tre anni, che somiglia già moltissimo alla sorella maggiore. Per amore della sua secondogenita, dunque, Totti è riuscito a ritrovare il suo spirito fanciullesco per la gioia degli amanti di Tik Tok.