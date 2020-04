Vite al Limite, il Dottor Nowzaradan celebra un importante risultato

Il Dottor Nowzaradan di Vite al Limite ha deciso di celebrare con i fan via social un importante risultato da lui raggiunto.

Il risultato del Dottor Nowzaradan

Il protagonista di Vite al Limite – la serie di successo di Real Time – ovvero il Dottor Nowzaradan, ha voluto festeggiare con i fan il raggiungimento dei suoi 200k follower, e lo ha fatto con un post via social in cui ha espresso a tutti la sua enorme gratitudine. “Se superiamo i 220k, con 52k raggiungeremo 600LBS! A quel punto dovremo regalare il mio libro in omaggio”, ha scritto il celebre dottore.

In Italia il Dottor Nowzaradan è conosciuto per i molti meme ispirati a lui che circolano sui social, e poi ovviamente per il programma di successo Vite al Limite, dove con fare perentorio il Dottor analizza casi di estrema obesità presenti negli States.

Spesso la soluzione per questo genere di casi è il bypass gastrico, e attraverso i suoi programmi il dottore cerca di incoraggiare uno stile di vita e alimentare corretti.

In passato il programma del celebre dottore è balzato alle cronache dopo che un suo ex paziente Sean Milliken, arrivato a pesare oltre 355 kg, era scomparso. Grazie al programma era riuscito a perdere 180 chili, ma la sua situazione era tragicamente precipitata poco tempo dopo per alcune tragiche circostanze. Sembra che in passato ben altri 6 pazienti protagonisti della famosa serie tv abbiano perso la vita per circostanze analoghe, e in molti casi è stata la stessa redazione di Vite al Limite a diffondere la notizia esprimendo le condoglianze per la loro scomparsa.