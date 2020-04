Elodie nella sua quarantena regala ai fan una versione di sé del tutto inedita: il nuovo look super sexy della cantante italo-creola

Capelli più lunghi, ricci e biondi: così Elodie ha stupito i suoi fan con uno scatto super sexy in leggings e reggiseno. L’artista italo-creola sta passando la sua quarantena a Milano insieme al fidanzato Marracash. Tra un allenamento casalingo e una foto mentre prende il sole, l’ex star di Amici ha quindi deciso di regalare ai follower un post che ha decisamente infiammato i loro cuori. Nel mentre, dallo scorso 9 aprile la sua “Andromeda” è stata pubblicata in due nuove versioni. Una in collaborazione con Madame-Dardust, l’altra con Madame-Merk & Kremont X BB Team Remix.

Elodie sempre più in vetta

Il brano, come tutti ricorderanno, è stato presentato dalla bellissima cantante nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Inoltre, certificato come disco d’oro, si trova attualmente al vertice delle classifiche dei pezzi più trasmessi in radio.

“Andromeda” ha del resto ricevuto nuove quanto interessanti sfumature per merito del featuring con Madame, una delle più giovani artiste promettenti della scena urban nostrana. Sound più internazionali giungono invece dal remix di Merk & Kremont, dj e produttori milanesi tra gli artisti dei più affermati nel panorama della musica elettronica. Il duo di disc-jockey è stato autore di numerose altre hit che hanno fatto già ampiamente divertire il pubblico internazionale.