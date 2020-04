Emma Marrone ha dovuto annunciare il rinvio del concerto all’Arena di Verona previsto per il 25 maggio 2020: le parole della cantante salentina

Come precisato anche dalla stessa Emma Marrone, era inevitabile il rinvio del suo prossimo concerto all’Arena di Verona previsto per il 25 maggio 2020. La cantante avrebbe colto la splendida occasione anche per festeggiare il suo compleanno, nonché il suo ritorno ai live dopo un anno pieno di soddisfazioni ma anche di qualche problema di salute. Come è pressoché chiaro a tutti, la musica live non potrà essere fruita per diverso tempo a causa del Coronavirus, tanto che tutti gli spettacoli stanno subendo cancellazioni e rinvii. Questo vale anche per i live all’Arena veronese, che intanto ha annunciato anche lo stop ai concerti dei Modà, di Benji & Fede e di Marracash.

Emma, concerto di Verona rimandato

Il concerto di Emma all’Arena di Verona era già sold out, dunque per i biglietti già acquistati ci sono delle precise direttive indicate sul sito della Friends & Partner.

Restano ad ogni modo per ora confermate le date del tour della cantante salentina nei palazzetti. Il ciclo di concerti al chiuso dovrebbe iniziare il prossimo 3 ottobre 2020 da Iesolo al Pala Invent, per poi continuare al Mediolanum Forum di Assago il successivo 5 ottobre.