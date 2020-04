Federica Panicucci tonerà presto alla conduzione di Mattino 5? Il messaggio della conduttrice toscana apparso sui social

Il 15 marzo scorso Mediaset aveva annunciato un cambio improvviso di programma per Mattino 5. La sezione dell’intrattenimento solitamente seguita da Federica Panicucci era infatti stata sospesa al fine di lasciare spazio al contenuto informativo dedicato interamente all’emergenza da Coronavirus in atto. La nuova missione del format mattutino era del resto stata comunicata fin dal titolo: “Mattino 5 – Speciale Coronavirus”.

Federica Panicucci: quando tornerà Mattino 5?

L’azienda di Cologno Monzese aveva poi precisato che la versione abituale con la conduzione di Federica Panicucci sarebbe ripresa non appena le circostanze lo avessero permesso. La diretta interessata aveva a sua volta riportato la decisione dei vertici di Canale 5, commentando a tal proposito anche sui social. Lì la professionista si era detta pronta a tornare a far compagnia ai telespettatori quanto prima.

Ecco dunque che poche ore fa la conduttrice toscana ha precisato che ovviamente tornerà presto al timone della trasmissione.

Tuttavia a tutt’oggi non c’è ancora una data certa per il suo comeback in diretta su Canale 5. Molto probabilmente rivedremo Federica Panicucci solo quando la situazione si renderà stabile a livello nazionale, entrando così ufficialmente nella cosiddetta fase 2 dell’emergenza. Solo allora la conduttrice tornerà ad affiancare il suo collega Francesco Vecchi, rimasto stoicamente al suo posto in queste tragiche settimane.