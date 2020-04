Giulia De Lellis tiene molto alla sua beauty routine, ma il suo nuovo strumento l'ha resa irriconoscibile a gli occhi dei fan.

Per mostrare ai fan un nuovo prodotto della sua beauty routine Giulia De Lellis ha indossato una strana maschera in silicone, e ha spiegato ai fan il suo funzionamento.

Giulia De Lellis: lo strumento Beauty

L’influencer Giulia De Lellis è da sempre molto attenta alla sua beauty routine, e sono molte le aziende che le mandato i loro prodotti affinché lei li testi e li sponsorizzi coi suoi fan. Uno degli ultimi è una sorta di “massaggiatore” per viso, che va utilizzato insieme a una maschera in silicone. L’influencer lo ha mostrato ai suoi fan, e si è scusata per il suo aspetto: “Scusate se metto paura”, ha detto ai suoi follower, impazienti di conoscere tutti i segreti della sua beauty routine.





In passato Giulia De Lellis non ha nascosto di aver sofferto per molto tempo di acne, e ha svelato ai fan come avrebbe fatto a guarire, ovvero con un’alimentazione sana e una cura corretta della pulizia del viso. Beauty routine a parte l’influencer si sta godendo la quarantena insieme all’amore ritrovato: Andrea Damante, il dj veronese a cui aveva dedicato il libro Le Corna stanno bene con tutto – ma io stavo meglio senza, e con cui inaspettatamente è tornata di nuovo insieme.

I due non hanno ancora voluto ufficializzare come proceda la liaison, ma in tanti sui social si chiedono cosa starebbero facendo in quarantena, e se presto offriranno maggiori spiegazioni sul loro inaspettato ritorno di fiamma. Archiviata la storia con Damante Giulia si era legata per quasi un anno al pilota di Moto Gp Andrea Iannone, con cui sembrava che le cose stessero diventando sempre più serie.