Giulio Raselli si è fatto coinvolgere dalla fidanzata Giulia in un insolito tutorial di make up.

Per intrattenere i loro fan durante una diretta Instagram, Giulio Raselli e Giulia D’Urso hanno deciso di fare un tutorial di trucco, ma non è andato esattamente come tutti avrebbero pensato…

Giulio Raselli e Giulia: il tutorial

A sorpresa l’ex corteggiatrice Giulia D’Urso ha truccato il fidanzato, l’ex tronista Giulio Raselli, in una sua diretta social con i fan. Il giovane ex volto di Uomini e Donne si è volentieri prestato al gioco con la fidanzata, e alla fine ha anche sfoggiato un suo attillato abitino a fiori. Mentre le fan si son dette poco convinte del suo look, il fidanzato di Giulia Raselli ha continuato a scherzare dicendo: “Siete solo invidiose!”

La coppia dopo il percorso a Uomini e Donne sembra aver trovato la felicità, e ora che stanno trascorrendo insieme la quarantena i fan non vedono l’ora di vedere le loro dirette insieme. “Parliamo e fantastichiamo su un futuro insieme dove saremo una famiglia, ma lasciamo che il tempo faccia il suo corso: un passo alla volta”, ha dichiarato l’ex corteggiatrice, mentre il fidanzato ha rivelato che quello di mettere su famiglia insieme sarebbe un sogno che li accomuna.





Per il momento la coppia si è limitata ad andare a convivere nell’appartamento di lei, e i tempi in cui Giovanna Abate aveva corteggiato Giulio a Uomini e Donne sembrano ormai lontani. La coppia annuncerà ai fan le nozze o l’arrivo di un bebè? Per il momento sui social tutto tace, ma sembra proprio che l’amore tra Giulio e Giulia proceda a gonfie vele.