Dopo Stefano De Martino, anche Marina La Rosa ha deciso di rispondere alle accuse di Vittorio Feltri contro i meridionali

La replica di Marina La Rosa nei confronti di Vittorio Feltri è stata parecchio dura, con una conclusione anche piuttosto esplicita. Ricordiamo che in diretta tv il giornalista bergamasco aveva utilizzato delle parole a dir poco offensive per descrivere i nostri conterranei meridionali. Così la nota ex gieffina, originaria di Messina, non ha avuto mezze misure per commentare la faccenda, sicuramente tra le più discusse delle ultime ore. Anche Stefano De Martino ha infatti voluto replicare alle parole di Feltri, con un messaggio molto diretto pubblicato sia su Twitter che su Facebook. Ecco dunque il post dell’attrice sicula in risposta alle provocazioni dell’editorialista di Libero: