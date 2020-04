Pago si è allontanato da Serena Enardu per tornare dalla ex moglie Miriana Trevisan: cosa è successo alla coppia di artisti sardi?

Dopo aver fatto a pezzi la loro relazione a Temptation Island Vip e averla ricostruita al Grande Fratello Vip 4, cosa sta succedendo ora tra Serena Enardu e Pago? La coppia aveva iniziato la propria quarantena insieme, nella casa dell’imprenditrice sarda. Tuttavia qualche giorno fa il cantante ha lasciato la donna per raggiungere l’ex moglie Miriana Trevisan che abita a Roma.

Pago torna dalla ex moglie

Sul loro profilo social, avevamo visto Serena e Pago all’attivo nelle più diverse attività domestiche durante questa reclusione forzata per via del Coronavirus. Entrambi avevano ammesso che il lockdown e le relative ristrettezze avevano giovato alla loro relazione. Sono infatti stati costretti a confrontarsi senza poter scappare, anche nei momenti più complicati. Tuttavia di recente Pago ha fatto sapere direttamente a “Chi” di aver preso le valige e di aver lasciato la Sardegna.





Il musicista ha infatti raggiunto nella Capitale la sua ex moglie, già protagonista di “Non è la Rai” nonché velina di “Striscia la notizia”.

Lui e Miriana Trevisan hanno infatti un figlio insieme, Nicola, così il cantante ha voluto passare un po’ di tempo anche con loro. Nessuna crisi in vista, dunque, per la popolare coppia di artisti sardi. Si tratta solo di un breve allontanamento di Pacifico per stare accanto alla sua famiglia in un momento così difficile come quello attuale. Presto tornerà dalla frizzante ex tronista, che nel frattempo lo aspetta dedicandosi alle pulizie di casa.