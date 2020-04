In una recente foto su Instagram, Paola Perego si è mostrata con le stampelle: ecco cosa è successo alla presentatrice lombarda

Paola Perego è senza dubbio alcuno una delle presentatrice televisive più amate e apprezzate dal pubblico italiano. Figura primaria in moltissimi programmi di successo, la 54enne originaria di Monza continua a ricevere un consenso enorme. Non solo ogni suo show televisivo raccoglie ascolti record, ma anche su Instagram la Perego può contare su un seguito incredibile di follower.

Paola Perego con le stampelle

Proprio sul suo canale social, la bella professionista non perde occasione di condividere ogni momento della sua vita privata e professionale. Poche ore fa, ad esempio, ha postato una foto che ha però fatto preoccupare tutti i suoi fan. Nello scatto in questione, infatti, Paola Perego si è mostrata all’aperto con tanto di mascherina e… stampelle. Proprio per questo, in un attimo, tutti i suoi sostenitori le hanno chiesto quali fossero le sue condizioni di salute.

Ecco dunque cosa le è accaduto.

Visualizza questo post su Instagram Niente mondiali per la Perego ⚽️ Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17) in data: 23 Apr 2020 alle ore 5:23 PDT

Poco fa, come detto, Paola Perego ha condiviso sui social uno scatto dove appare con le stampelle. Con tanto di mascherina, secondo i dettami dell’ultimo periodo, la bella conduttrice si è lasciata immortalare con indosso degli abiti sportivi, ma con appunto le stampelle a sostenerla durante il cammino. Ecco che quindi, alle domande ansiose dei fan, Paola ha scritto il motivo di questo inconveniente: “distrazione del quadricipite”. Pare dunque che non sia nulla di grave. L’unica cosa che dovrà seguire sarà un periodo di riposo assoluto.