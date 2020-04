“Che giornata di m*rda!”: lo sfogo di Mara Venier via social

Mara Venier si è sfogata con i suoi fan su Instagram a proposito del grave periodo legato all'emergenza Coronavirus.

Durante l’emergenza Coronavirus quasi ogni sera Mara Venier e suo marito Nicola Carraro realizzano dei brevi video – poi condivisi via social – mentre preparano la cena o guardano il tramonto dalla loro cucina. In uno degli ultimi la conduttrice, che di solito prova ad essere positiva, si è lasciata andare ad un duro sfogo.

Mara Venier: lo sfogo via social

Di solito Mara Venier prova a infondere speranza ai suoi fan ma questa volta, pensando all’emergenza Coronavirus e guardando la pioggia dalla finestra della sua cucina, neanche lei è riuscita a trattenersi: “Che giornata di m*erda! La più nostalgica di tutte”, ha detto la conduttrice, che ogni giorno coi suoi post rivolge un pensiero al momento terribile difficile che sta vivendo l’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 13 Mar 2020 alle ore 5:06 PDT





Zia Mara sta trascorrendo la quarantena con suo marito, Nicola Carraro, e più volte ha espresso preoccupazione nei suoi confronti: solo pochi mesi fa l’uomo è stato operato d’urgenza, e lei temerebbe per le sue condizioni di salute.

La conduttrice, che lascerebbe la casa solo per andare a condurre Domenica In, ha rivelato che una volta tornata a casa si spoglierebbe fuori dalla porta e si infilerebbe subito sotto la doccia. Per evitare qualsiasi forma di contagio lei e Nicola Carraro starebbero anche dormendo in camere separate, e anche in casa cercherebbero di adottare tutte le misure di sicurezza.