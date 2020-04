Stefano De Martino ha lanciato una sonora stoccata a Vittorio Feltri sui social: le dure parole dello showman napoletano

Vittorio Feltri ha recentemente esternato delle più che discutibili affermazioni contro i meridionali nel corso della trasmissione “Fuori dal Coro”. L’ex direttore de L’Indipendente è così finito nel mirino dell’Ordine dei Giornalisti, scatenando persino le ire del senatore Sandro Ruotolo. Contro di lui è stato anche mandato un legale per procedere a un’azione giudiziaria a tutela dei diritti dei campani e degli abitanti del Meridione in generale, gravemente offesi dall’editorialista di Libero.

In difesa dei suoi conterranei è così voluto intervenire anche Stefano De Martino, che ha lanciato la sua personale stoccata al giornalista bergamasco.”Sembra che qualcuno sia rimasto fermo al 1800″, ha scritto di fatto il marito di Belen Rodriguez su Twitter, dove a sua volta Feltri si è difeso sostenendo che le sue affermazione sono state “strumentalizzate in modo indegno”.

Lo showman partenopeo, molto legato alla sua città, ha dunque dato al saggista lombardo una bella lezione, ampiamente condivisa da un gran numero di utenti.

Stefano De Martino contro Feltri

Pur non avendo fatto nessun nome esplicito, è chiaro il riferimento alla vicenda accaduta nelle scorse ore. Stefano De Martino non è stato in ogni caso l’unico vip colpito negativamente dalle parole del direttore di Libero. Anche la cantante Paola Turci ha twittato per esempio: