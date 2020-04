Belen Rodriguez non perde la sua ironia e sui social risponde agli haters, dai quali ha ricevuto diversi attacchi per le ultime foto pubblicate.

La celebre showgirl argentina Belen Rodriguez non ha nascosto la sua preoccupazione per l’attuale situazione d’emergenza. Sui suoi social mostra alcuni attimi di vita quotidiana, anche durante la quarantena. Fanno sorridere i dolci video che ritraggono il suo bambino in momenti di gioco e di svago. Le sue foto più sensuali pubblicate sui social, invece, non lasciano indifferenti i moltissimi fan. Nelle settimane di isolamento, più libera dai consueti impegni lavorativi, la maggiore di casa Rodriguez ha scritto un libro, dedicato soprattutto al figlio Santiago. Non mancano neppure le parole d’amore per il compagno Stefano De Martino, con il quale si concede momenti di tenera passione e gesti d’affetto. Ha fatto scalpore e animato le passioni dei suoi follower più fedeli la foto che la ritrae vestita nella vasca da bagno.

Abito bianco, collant neri e tacchi a spillo: uno scatto seducente che ha scatenato i commenti dei molti seguaci. In tanti si sono complimentati per la particolarità della composizione e il travolgente fascino di Belen. Tuttavia, come di consueto, non sono mancate le critiche: “Bellissima, perfetta, però un po’ strana la foto non tu la scenografia sembra quasi come una bara”, ha scritto qualche utente. Ora Belen Rodrgiuez risponde agli ultimi commenti degli haters, che l’attaccano per gli scatti più osé pubblicati sui suoi social.



Belen Rodriguez, l’ironica risposta agli haters

Non perde ironia e determinazione la famosa showgirl argentina, che stufa dei continui attacchi sui social ha deciso di rispondere alle critiche.

“Ma non ti vergogni a mostrarti così? Sei una madre!”, ha scritto un utente.

Molti i commenti simili che compaiono sotto le foto della Rodriguez.

“Oh meo dio! Ma ho un figlio veramente? Ma si chiama Santiago De Martino o Di Martino?”, ha risposto Belen con un tono stizzito e ironico al contempo.