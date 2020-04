Coronavirus, Barbara D’Urso mostra come si indossa la mascherina

Barbara D'Urso mostra come si mette e si toglie la mascherina in sicurezza contro il coronavirus: il nuovo tutorial è virale sui social.

Dopo aver ricevuto grande successo grazie al tutorial su come si tolgono i guanti, Barbara D’Urso mostra anche come si indossa la mascherina in sicurezza. Infatti, il dispositivo di protezione è efficace se utilizzato nel modo corretto. In particolare occorre evitare di continuare a toccare la mascherina con le mani una volta indossata. l rischio, infatti, è di portare sul dispositivo i germi che favoriscono poi la diffusione del contagio da Covid-19. Come fare?

Come si indossa la mascherina?

La mascherina è diventato un accessorio indispensabile ai tempi del coronavirus – tanto da entrare nel kit anti coronavirus in vista della fine del lockdown -, ma molti ancora si chiedono come si indossa. Barbara D’Urso, quindi, spiega in un nuovo video tutorial pubblicato sui social, come proteggersi dal contagio. In diretta su Pomeriggio 5, la D’Urso ha prima voluto sottolineare l’importanza di lavare accuratamente le mani con acqua e sapone prima di indossare la mascherina.

A questo punto, siamo pronti per iniziare.

Barbara ha indossato una mascherina monouso che protegge gli altri da noi ma non protegge noi dagli altri: infatti, i filtri trattengono i nostri germi, ma non ci difendono da quelli esterni. Per indossarla in sicurezza si procede in questo modo: “Prendere gli elastici, mai toccare l’interno – ha spiegato Barbara D’Urso – e una volta messa si può aggiustare sul naso e allungarla sotto il mento con le dita”. Importante: è necessario coprire anche il naso e non solo la bocca: è stato scoperto, infatti, come dal naso l’infezione possa facilmente contagiare tutto l’organismo umano.





La conduttrice conclude quindi il video spiegando: “È questo è il modo giusto di indossarla. Stessa cosa per toglierla“. Una volta utilizzata, infine, la mascherina va gettata nel sacchetto dei rifiuti indifferenziati.