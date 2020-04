Facchinetti ha chiuso il profilo Instagram di Daniel Cosmic, l'ex di Amici: il suo manager ha notato un comportamento scorretto.

L’ex concorrente di Amici, Daniel Piccirillo, in arte Daniel Cosmic, è finito nella bufera e nelle critiche dopo aver insultato una fan in una diretta Instagram per il suo aspetto fisico. Durante un suo live insieme alla sorella, infatti, avrebbe chiacchierato con una ragazza. “Come stiamo? Se non ci mangi molto bene – ha detto Daniel -. Il tuo ragazzo ideale? Deve essere commestibile, l’importante è che te lo mangi. Immagino che fa disperare tua mamma. È capitato a volte che te la sei mangiata?”.

Insomma, una discussione che è terminata in una serie di insulti per la giovane fan. A quel punto, quindi, moltissime persone lo avrebbero accusato di “bodyshaming”, contro una ragazza di appena 15 anni. Francesco Facchinetti, a causa di questo comportamento, ha deciso di chiudere temporaneamente l’account Instagram di Daniel Cosmic.

Anche per lui non sono mancate le critiche.

Francesco Faccinetti contro Daniel Cosmic

Il manager di Daniel Cosmic, Francesco Facchinetti, ha deciso di chiudere il profilo Instagram del giovane in seguito a un comportamento scorretto. L’ex concorrente di Amici, infatti, ha insultato una ragazza di 15 anni in diretta live. “A casa mia chi sbaglia paga – ha detto Facchinetti -. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza che ha avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà chiuso”.

Infatti, solo su Instagram il ragazzo vanta oltre 338 mila follower. Vista la marea di critiche che si sono rigettate contro di lui per i suoi commenti inopportuni, Daniel ha chiesto scusa.

“Pensavo di essere divertente e invece sono stato solo un cog***ne. Mi scuso con tutti”.

Chi è Daniel Cosmic

Daniel è nato a Napoli, ma vive a Verona: ha fatto parte della band Inedito italiano. Il primo banco di prova lo ha visto partecipare a Tu si que Vales ed è proprio grazie a quel talent che è approdato alla 18esima edizione di Amici.