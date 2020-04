Nonostante la quarantena e l'isolamento forzato, Maddalena Corvaglia non rinuncia al fitness: la foto ha fatto impazzire i fan dell'ex velina.

All’indomani del lungo lockdown le palestre potrebbero imbattersi in una dura crisi. Ma i più appassionati sportivi non hanno rinunciato a un po’ di sana attività fisica: neppure l’isolamento e la chiusura forzata sono stati un impedimento. Le video-lezioni non sono solo per gli studenti: anche le palestre si sono adattate all’emergenza. Più o meno attrezzati, in tanti hanno riadattato la propria casa, trasformandola in un luogo perfetto per la ginnastica. È il caso di Maddalena Corvaglia, che mentre rimpiange nostalgica il mare pugliese e la brezza che sa di salsedine, non si perde d’animo e si cimenta nel fitness: l’ultima foto pubblicata sui social ha fatto impazzire i fan. Atletica e sportiva, per l’ex velina di Striscia la Notizia il tempo sembra essersi fermato e il suo fisico è sempre mozzafiato.

Maddalena Corvaglia, la foto che piace ai fan

Sul suo profilo Instagram, Maddalena Corvaglia invita i suoi fan a restare a casa e rispettare i provvedimenti adottati dal governo, che costringono all’isolamento e a una vita forzatamente sedentaria, ciascuno chiuso nella propria casa.

La Corvaglia, tuttavia, godendo della speciale compagnia della sua bambina, non perde l’allegria e la voglia di fare. Sui social condivide attimi di vita quotidiana e mostra ai follower come trascorre la quarantena. A tal proposito, ha scritto: “È un momento brutto e spaventoso per tutti, durante il quale però si consumano anche momenti di vita famigliare bellissimi“.

“Vedere arrivare Jamie che, vestita da ballerina, mi chiede di fare sport insieme, è per me uno di quelli. La convivenza forzata ci porta non solo alla sopportazione reciproca, ma anche alla condivisione, alla complicità, alle attenzioni reciproche”, ha aggiunto l’ex velina parlando della figlia. Poi con ironia ha svelato: “Per la cronaca: nello stretching Jamie mi ha distrutta!!”.

Complice l’arrivo della bella stagione, Maddalena sfrutta ogni occasione per dedicarsi a un po’ di sport.

E proprio la verticale sul prato ha emozionato i fan, i quali non hanno potuto fare a meno di notare (e apprezzare) le curve e il fisico perfettamente in linea sfoggiato con disinvoltura dall’ex velina. In uno dei suoi ultimi post, infatti, è apparsa con i muscoli in tensione mentre fa una verticale perfetta.

Con poche parole ha mandato il suo augurio: “Andrà tutto bene”, ha scritto nella descrizione che accompagna la foto. I fan sembra abbiano molto apprezzato lo scatto.

Visualizza questo post su Instagram #andràtuttobene 🌈 Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia) in data: 23 Apr 2020 alle ore 2:43 PDT







Ad aver commentato la foto è anche Filippo Nardi. L’ex concorrente del Grande Fratello ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha scritto: “Quando ti vuoi ricordare la tue vacanze ma la piscina non c’è”.