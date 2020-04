Meghan Markle, svelati gli sms che il principe Harry avrebbe mandato al suocero, Thomas Markle.

Meghan Markle e il principe Harry ci riprovano: svelati gli sms che la coppia avrebbe mandato al suocero, Thomas Markle. Come ben noto, infatti, i rapporti tra la principessa e il padre non sono idilliaci tant’è che i due non si sentirebbero da ben due anni e mezzo, ovvero prima delle nozze dei Sussex. Ma adesso Harry, dopo la fuga con Meghan Markle, ha bisogno di silenzio e poche chiacchiere sul proprio conto. Una richiesta, però, che sembrerebbe non essere stata recepita dai tabloid inglesi: come riportato dal Mail On Sunday, il principe, in passato, avrebbe scritto diversi sms al padre di Meghan senza, però, avere mai risposta.

Meghan Markle, gli sms di Harry al suocero

Negli sms svelati dal tabloid britannico si può vedere come il marito di Meghan Markle provi a contattare disperatamente il suocero: “Tom, sono di nuovo Harry! – si legge -.

Ho davvero bisogno di parlarti. Fidati di me, Tom. Solo noi possiamo aiutarti. Io e Meg non siamo arrabbiati, vogliamo solo parlarti. Se parlerai con i tabloid te ne pentirai”. E ancora: “Ho cercato di contattarti tutto il fine settimana – scrive Meghan in un messaggio -, ma non hai risposto. Sono molto preoccupata per la tua salute. Stiamo cercando di proteggerti, ma non sono sicura di poter fare molto se continui a non rispondere”.





A questi messaggi, a quanto pare, Thomas Markle non avrebbe mai risposto, rifiutandosi di giustificare il suo comportamento. L’unico sms dell’uomo risale a poco prima delle nozze dei Sussex in cui si evidenzia come lui non abbia: “Fatto nulla per farvi del male. Mi dispiace se il mio infarto vi ha causato problemi”.

Intanto, Meghan e Harry sono pronti a fare causa ai vari tabloid inglesi che, nelle ultime settimane, continua a speculare sul futuro dei Sussex. La coppia si è trasferita negli Stati Uniti e non è intenzionata a tornare in Inghilterra con la Merkle ritornata a fare ciò che le è sempre piaciuto: recitare.