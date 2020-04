Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 27 aprile al 3 maggio 2020

Paolo Fox ha rivelato come sarà il periodo tra il 27 aprile e il 3 maggio 2020: qui il suo oroscopo settimanale.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le sue previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 27 aprile al 3 maggio 2020. Qui i dettagli tenendo conto di amore e lavoro.

Oroscopo settimanale Fox dal 27 aprile al 3 maggio

Ottima settimana per Toro, Vergine, Bilancia e Capricorno che vengono quotati con cinque stelle su cinque. Qualche difficoltà invece per gli Acquario che ne hanno soltanto due.

Ariete

É un periodo in cui l’insoddisfazione domina la scena ma per motivi diversi dall’amore. Gli eventi recenti causati dall’emergenza coronavirus hanno creato qualche disagio e tutto ha subito dei ritardi. Quanto al lavoro, non è il periodo per fare investimenti azzardati ma se un progetto si è fermato negli ultimi mesi ora si potrebbe facilmente recuperare.

Toro

Il Sole è nel segno e per molti nati sotto questo segno l’amore assumerà un ruolo molto particolare.

Finalmente anche dal punto di vista professionale si muove qualcosa e chi ha un’attività artigianale potrebbe vedere un piccolo incremento o quantomeno risultati più interessanti del previsto.

Gemelli

Venere è sempre favorevole anche se ci sono giornate in cui non ci si sente tranquilli e sereni. L’importante è cancellare gli eventi negativi e le preoccupazioni per recuperare qualche emozione perduta nel tempo.

Cancro

La situazione vede la Luna entrare nel proprio segno zodiacale da mercoledì: è quindi la settimana giusta per fare un grande passo, per affermare un sentimento e per dare il massimo in ogni occasione. Nonostante qualche incertezza, si ha sempre una grande voglia di amare.

Leone

Le tensioni amorose degli ultimi tempi sono superate anche se si pretende sempre il massimo da chi sta intorno.

All’inizio della settimana per le coppie ci sono avvisaglie di successo anche se a fine aprile alcune risentiranno di un certo gelo.

Vergine

Per le relazioni consolidate è un periodo di verifica, soprattutto per quelle che ultimamente hanno vissuto qualche complicazione. Quanto al lavoro, essendo Giove favorevole, si otterrà sicuramente qualcosa di positivo.

Bilancia

Emozioni particolari possono coinvolgere questo segno zodiacale dato che fino a maggio continuerà il transito di Venere e Marte. Soltanto chi ha una frequentazione con un Ariete o con una persona del Cancro potrà vivere una situazione di incertezza.

Scorpione

Venere è in transito neutrale e dunque non c’è più quell’agitazione che c’è stata nel mese di marzo. Sono inoltre in arrivo le prime buone notizie riguardo la propria professione: già a partire da venerdì chi ha seminato bene nel passato potrà cominciare a raccogliere i frutti.

Sagittario

Sebbene in amore potrà esserci qualche tensione causata dall’opposizione di Venere, sul lavoro le stelle del periodo inizieranno a dare qualche risultato.

Marte e Saturno sono infatti in aspetto attivo e ciò vuol dire che molte cose si sistemeranno e si comincerà a ripartire.

Capricorno

C’è un rallentamento delle decisioni che riguardano la vita di coppia a causa di alcune vicissitudini vissute di recente che hanno portato un decremento a livello economico. Mercurio inizia però un transito interessante e tutte le situazioni che erano andate un po’ giù potranno essere recuperate.

Acquario

In questo periodo pesa la differenza e la paura di sbagliare. Ci saranno alcune giornate un po’ tese e gli ultimi due giorni di aprile invitano a non fare il passo più lungo della gamba. Coloro poi che vogliono portare avanti un progetto importante legato ai figli è meglio che aspettino un po’.

Pesci

Nonostante le perplessità del momento si ha grande voglia di esporre le proprie idee e confrontarle con quelle della persona che piace.

Alle coppie che soffrono di noia il consiglio è di fare qualcosa di divertente soprattutto mercoledì.