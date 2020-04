Tra le vittime del coronavirus c'è anche la madre di Salvio Calabretta, morta in un centro per anziani dopo aver contratto l'infezione.

Grave lutto per Salvio Calabretta, ex concorrente di Uomini e Donne la cui madre è morta in una residenza per anziani dopo aver contratto il coronavirus. A raccontare il dramma vissuto è la compagna Anna Luisa Monti, conosciuta proprio nel programma.

Morta la madre di Salvio Calabretta

Dopo aver postato alcune foto della suocera, Luisa Anna l’ha ricordata come una donna buona, dolce e amorevole. Non ha mancato di mostrare la propria indignazione rispetto al fatto che il decesso è avvenuto proprio “in una di quelle maledette Rsa dove avrebbero dovuto preservarvi e tenervi in un ampolla“.

La moglie di Salvio l’ha descritta come una donna meravigliosa, impossibile da non amare, enumerando le tante persone che ora ne soffriranno la mancanza. In primis il figlio, “innamorato follemente di te” ma anche la nipote Eleonora “che adoravi” così come tutti gli altri familiari.

Una vita, la sua, umile, fatta di lavoro e sacrifici e silenziosa come il modo in cui ora se ne è andata.

“Se ne vanno senza una carezza, senza che nessuno gli stringesse la mano, senza neanche un ultimo bacio. Ci piace pensare che ancora ci ascolti e ci sorridi. Le mamme sono eterne. Abbraccia la mia“, ha concluso Luisa Anna.

Tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio comparsi sotto il suo post, sia di personaggi del mondo dello spettacolo come Cristina Incorvaia e Barbara De Santi che di utenti comuni che hanno anche ricordato come le vicende dell’elevato numero di decessi nei centri per anziani necessiti di ciarimenti.