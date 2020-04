All'età di 71 anni è morto il regista Claudio Risi, figlio di Dino Risi e noto per aver diretto negli anni 80 la celebre serie tv I ragazzi della 3°C.

È morto all’età di 71 anni il regista Claudio Risi, scomparso a Roma dove era da due mesi ricoverato in ospedale a seguito di un infarto subito a febbraio. Nato in una famiglia di artisti, il padre e il fratello sono i registi Dino e Marco Risi, Claudio era noto per aver diretto negli anni ’80 la celebre serie tv I ragazzi della 3°C.