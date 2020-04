Coronavirus, Cristiano Malgioglio e il viaggio annullato a Istanbul

Tramite un messaggio su Instagram, Cristiano Malgioglio ha espresso il suo dispiacere per il viaggio a Istanbul annullato a causa del coronavirus.

È stato sicuramente un compleanno da dimenticare per Cristiano Malgioglio, che tramite uno sfogo personale pubblicato sul proprio account Instagram esprime il proprio dispiacere per il viaggio a Istanbul che è stato costretto ad annullare a causa della pandemia di coronavirus. Il paroliere e cantante siciliano, che ha compiuto 75 anni lo scorso 23 aprile, è stato infatti costretto a festeggiare il proprio compleanno e il 25 aprile chiuso in casa, con il solo conforto di una telefonata ricevuta in diretta da Barbara d’Urso.



Coronavirus, il viaggio annullato di Cristiano Malgioglio



In un post pubblicato nella giornata del 23 aprile, Malgioglio non nasconde lo sconforto per non aver potuto fare il viaggio dei suoi sogni a Istambul in occasione del suo 75esimo compleanno: “Oggi doveva essere una giornata di quelle Speciali, da trascorrere con i miei amici a Istanbul, e poi la sera andare a cenare in uno di quei ristoranti tipici della città in un momento meraviglioso della mia vita”.

LEGGI ANCHE: Cristiano Malgioglio in lutto per Lucia Bosè: “Sono devastato”

Nel finale del post, il paroliere lancia un augurio per il futuro, con la speranza che un giorno potremo ritornare a viaggiare e ad incontrarci com’era prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria: “Dobbiamo sperare che tutto passi in fretta.

Oggi è una giornata come le giornate passate. Come quelle giornate inutili, ma io tengo il meglio di me, perché alla mia maniera devo sentirmi speciale. Un abbraccio a voi tutti ragazzi Top di Instagram . Love”. Tra i commenti al post appare anche quello della showgirl Lisa Fusco, che avrebbe dovuto recarsi anche lei a Istanbul assieme a Malgioglio: “È vero…Dovevamo andare tutti a Istanbul, ma è solo rimandato“.