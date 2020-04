Armando Incarnato e Jeannette stanno passando insieme la quarantena? La nuova segnalazione sul cavaliere di Uomini e Donne

Una nuova segnalazione concernente il seguitissimo dating show mariano riguarda il cavaliere Armando Incarnato. Il protagonista del Trono Over di Uomini e Donne aveva in passato fatto perdere la pazienza niente meno che alla signora di casa Maria De Filippi. Queen Mary si era difatti molto infastidita per il modo in cui l’uomo trattava Veronica, scatenando anche i sospetti di Gianni Sperti. Alcune foto arrivate alla redazione testimoniavano inoltre come Armando continuasse a frequentare la sua storica ex Jeanette.

Armando e Jeanette, quarantena insieme?

Confrontando le loro IG Stories, si nota del resto un certa somiglianza tra gli attrezzi da ginnastica e alcuni arredi da giardino. Pare dunque quasi certo che i due stiano passando la loro quarantena insieme. Se sapevamo che Armando stava vedendo Jeanette solo come amica, tra loro ora c’è invece qualcosa di più?





Tra l’altro, un ulteriore dubbio contribuisce a far crescere il sospetto.

Perché sarebbero state cancellate le storie che palesavano la presenza di lei a casa del cavaliere? Se tra loro c’è solo amicizia, non c’è infatti alcun bisogno di nascondere nulla. Del resto, fino a prova contraria, Armando è sempre stato sincero. Al punto che tutte le accuse contro di lui si sono rivelate, alla fine della fiera, sempre infondate. Staremo dunque a vedere cosa succederà quando Incarnato tornerà nello show di Canale 5. A quel punto Gianni riprenderà il capitolo “Jeanette”?