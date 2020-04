Belen Rodriguez ha provveduto da sola alla cura delle sue mani con una manicure fatta in casa.

A causa dell’emergenza Coronavirus estetisti e parrucchieri sono chiusi, e così Belen Rodriguez ha deciso di rimediare da sola alla sua manicure. Sui social la showgirl argentina ha condiviso il risultato ottenuto.

Belen Rodriguez: la manicure

Belen ha deciso di provvedere da sola alla sua manicure, e con tutto il materiale per mettere lo smalto semi permanente la showgirl si è adoperata per migliorare l’aspetto delle sue unghie. Il risultato ottenuto è stato piuttosto positivo, e lei stessa ha mostrato le sue mani dopo la manicure attraverso uno scatto social.





In tanti hanno fatto i complimenti alla showgirl per il risultato ottenuto, e del resto Belen piace molto ai suoi fan anche al naturale. Sui social la showgirl ha provato anche a spiegare la sua beauty routine e i suoi trend preferiti per il make up, e in tanti hanno apprezzato la sua semplicità e il suo modo di fare.

La showgirl sta trascorrendo la quarantena chiusa nel suo lussuoso appartamento di Milano, insieme al marito Stefano De Martino e al figlio Santiago. La coppia ha rivelato che sognerebbe l’arrivo di un secondo bambino, ma per il momento l’annuncio ufficiale di una gravidanza non è ancora giunto. Belen ha anche confessato che sua sorella Cecilia Rodriguez starebbe cercando di avere un figlio col suo fidanzato, Ignazio Moser, con cui starebbe trascorrendo la quarantena nella sua casa di campagna.

Belen è tornata col suo ex marito, Stefano De Martino, nella primavera 2019, dopo una lunga storia d’amore col pilota di Moto Gp Andrea Iannone.

I due oggi sembrano essere più felici che mai.