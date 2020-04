Chiara Ferragni è rimasta vittima dell'ennesimo scherzo di Fedez, che l'ha lasciata letteralmente senza mutande

Chiara Ferragni e Fedez sono i sicuri protagonisti social di questa quarantena da coronavirus. Con foto e video esilaranti, i due web addicted hanno infatti spesso intrattenuto i loro fan, divertendosi a farsi reciprocamente degli scherzi diventati poi subito virali online. In ogni caso, questa volta pare che il rapper lombardo abbia davvero esagerato, lasciando letteralmente la compagna… senza mutande!

Chiara Ferragni in mutande

Nell’ennesima domenica passata in casa, Chiara Ferragni ha deciso di dedicarsi a un po’ di attività fisica. Intenta ad allenarsi sul tapis roulant, a un certo punto però Fedez ha messo in pratica il diabolico scherzetto. Avvicinatosi alla sua dolce metà da dietro, ha quindi abbracciata Chiara con in sottofondo la colonna sonora del Titanic. La cremonese, per tentare di svincolarsi dalla presa, ha però destabilizzato l’equilibrio del marito, che per non cadere le ha afferrato i pantaloncini, tirarli giù del tutto.

La Ferragni è così rimasta completamente nuda, mostrando di non indossare gli slip.





Di burle della popolare coppia, come detto, ce ne sono a bizzeffe su Instagram. Una su tutte, ad esempio, è quella in cui Fedez ha finto di tagliare una ciocca di capelli a Chiara. Dopo questo ennesimo colpo basso, è pertanto molto probabile che l’esperta di tendenze stia progettando una personale vendetta contro il consorte. Così, nonostante il periodo particolarmente difficile e delicato, i due vip cercano di passare il loro tempo divertendosi e facendo divertire anche i loro numerosissimi follower.