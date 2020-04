Cristiana Calone: chi è la figlia di Massimo Ranieri

Massimo Ranieri ha una figlia, Cristiana, nata quando lui aveva soltanto 19 anni e riconosciuta molto tempo dopo.

Massimo Ranieri ha un’unica figlia, nata quando lui era giovanissimo e riconosciuta solo nel 2005. La donna si chiama Cristiana Calone, e ha deciso di seguire le orme paterne nel mondo della musica.

Chi è la figlia di Massimo Ranieri, Cristiana

Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, è certamente uno dei volti più noti del panorama musicale italiano, ma non tutti sono a conoscenza del fatto che lui abbia una figlia. La donna si chiama Cristiana Calone ed è nata da una relazione avuta dal cantante in giovane età, con l’ex compagna Franca Sebastiani. Cristiana è stata riconosciuta dal padre solo 15 anni fa, e Massimo Ranieri ha confessato di non aver potuto rivelare di esser diventato padre perché all’epoca della nascita della figlia avrebbe avuto solo 19 anni, e i suoi assistenti gli avrebbero sconsigliato di rivelare la paternità per evitare danni d’immagine.





“Ero famoso e avevo 19 anni.

Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto”, ha dichiarato il cantante, che nonostante tutto oggi ha con Cristiana un ottimo rapporto.

A detta della figlia di Massimo Ranieri – che ha seguito le sue orme nel mondo della musica, diventando anche lei una cantante – sua madre le avrebbe sempre parlato bene di lui e lei sarebbe cresciuta senza provare alcun rancore nei suoi confronti. Inoltre la figlia di Massimo Ranieri ha dichiarato che quando lei è nata i suoi genitori si amassero alla follia, e che quindi nonostante tutto sarebbe cresciuta in un clima felice e amorevole.