Cristina Buccino e Andrea Iannone stanno insieme? Gli indizi

Cristina Buccino ha iniziato una liaison con Andrea Iannone? Sui social sono spuntati alcuni indizi.

Cristina Buccino e Andrea Iannone stanno insieme? Tra i fan sui social hanno iniziato a circolare indizi su una presunta liaison, e tra questi vi sarebbero likes, foto e l’indiscrezione su una presunta “fuga” della Buccino nella villa svizzera del pilota.

Cristina Buccino e Andrea Iannone insieme?

Per il momento ancora nessuna conferma o smentita a proposito della presunta liaison sbocciata tra Cristina Buccino e Andrea Iannone, ma sui social ha iniziato anche a circolare la voce sulla “fuga d’amore” che la modella avrebbe fatto in svizzera – in piena emergenza Coronavirus – pur di raggiungere il pilota di Moto Gp. Dalle stories sui social però sembra che Cristina Buccino sia rimasto a Milano, e pertanto anche questa volta le conferme sulla love story sembrano essere sfumate. I due si sarebbero messi alcuni like su Instagram, ma in passato più di una volta a Iannone erano state attribuiti dei flirt sempre a seguito di simili vicende.





Il pilota di Moto Gp (in pausa dopo lo scandalo antidoping) è da poco tornato single dopo una lunga love story con Giulia De Lellis, che a sorpresa è tornata con l’ex fidanzato Andrea Damante.

Prima dell’influencer Iannone era legato a Belen Rodriguez, e anche lei aveva preferito tornare dall’ex marito, Stefano De Martino, dopo la rottura dal pilota. Insomma, non c’è pace per Iannone, e in tanti si chiedono quale sarà la prossima fiamma del famoso pilota, che accanto a Giulia sembrava finalmente aver trovato l’amore.