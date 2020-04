Mentre di godeva la sua minipiscina in terrazzo, Diletta Leotta si è beccata un inatteso gavettone da parte di Daniele Scardina

Come tutti noi, anche la bellissima Diletta Leotta si trova in quarantena per l’emergenza Coronavirus. A parte le poche uscite per recarsi in radio, la conduttrice sportiva passa dunque molto tempo in casa, tra allenamenti sportivi ed esperimenti culinari. Il tutto ciò non è tuttavia sola, essendo infatti in compagnia del suo attuale fidanzato, il pugile Daniele Scardina. Spesso l’atleta appare del resto nelle IG Stories della bionda presentatrice, condividendo molti siparietti simpatici con i tanti fan di entrambi.

L’ultimo divertente post è arrivato proprio poche ore fa, dove si è vista la solare siciliana ricevere un bel gavettone dal suo compagno. La conduttrice di Sky ha infatti posizionato una piccola piscina nel suo terrazzo, approfittando del bel tempo degli ultimi giorni.

Qui però King Toretto ha pensato bene di farle uno scherzo a dir poco esilarante!

Diletta Leotta, vittima del gavettone

Sempre molto attiva sui social, Diletta Leotta condivide con i suoi fan pressoché ogni momento della sua quotidianità. La conduttrice di Danz, come detto, sta trascorrendo in casa questo periodo di lockdown con il suo fidanzato Daniele Scardina. I due fanno coppia fissa dalla scorsa estate e appaiono sempre più felici e innamorati. Poco fa, ad ogni modo, il campione di pugilato ha deciso di fare uno scherzo alla sua dolce metà, pubblicandolo poi nelle sue IG Stories.

Quando la bella Leotta si è dunque seduta nella sua piscinetta, strizzata in un mini bikini da urlo, il pugile ha pensato di rovesciarle addosso una pentola piena d’acqua, facendole un sonoro gavettone! Inutile sottolineare le risate di entrambi, oltre ovviamente ai molti commenti divertiti degli ammiratori dei due piccioncini.