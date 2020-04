Eliana Michelazzo ha confessato perché ci terrebbe così tanto a prendere parte al Grande Fratello Vip.

Eliana Michelazzo, l’ex manager di Pamela Prati finita al centro di una grave vicenda giudiziaria per lo scandalo del “fidanzato fantasma”, non ha mai nascosto di voler partecipare al Grande Fratello Vip e questa volta ha anche spiegato perché la sua partecipazione al programma potrebbe piacere al pubblico tv.

Eliana Michelazzo al Gf Vip? La confessione

Dopo lo scandalo Pamela Prati, Eliana Michelazzo è progressivamente sparita dalle scena ma puntualmente ha cercato di manifestare il suo interesse verso il Grande Fratello Vip, che finora non l’ha chiamata a partecipare. L’ex manager della showgirl ha affermato che partecipare al programma le darebbe l’occasione magari di incontrare per la prima volta alcuni dei suoi fratelli, adottati e mai conosciuti prima. “Io non ho mai avuto una famiglia unita, ho dei fratelli adottati insomma una situazione un po’ delicata, e potrei riscattarmi, potrei ritrovare fratelli che hanno adottato ma non ho mai conosciuto”, ha dichiarato la Michelazzo, esprimendo ancora una volta il suo desiderio di entrare all’interno del programma.





Dopo lo scandalo che l’aveva coinvolto per la vicenda legata a Pamela Prati e al fidanzato fantasma Eliana Michelazzo è stata più volte ospite dei salotti TV, ma in molti non hanno apprezzato il suo tentativo di cercare visibilità a tutti i costi.

In passato la manager aveva preso parte anche a Uomini e Donne, e più volte sui social aveva reso partecipi i suoi fan dei suoi amori, dei tradimenti e delle sue liti con l’ex amica (e convivente) Selvaggia Roma. Il Grande Fratello acconsentirà ad inserirla nel suo prossimo cast?