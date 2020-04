Emma Marrone ha avuto qualche problemino di idraulica in casa, e ha cercato di porvi rimedio da sola.

Un bel guaio per Emma Marrone: a casa della cantante si è rotto un tubo del bagno e lei stessa ha dovuto cercare di provvedere alla perdita d’acqua, ma con scarsi risultati.

Emma Marrone idraulica: il video

Con un ironico hashtag #Iorestoacasaelasmonto, Emma Marrone ha mostrato ai suoi fan come avrebbe tentato di riparare un tubo nel bagno della sua casa dopo che questo avrebbe cominciato a perdere. Il video è stato ripreso dalla manager e amica della cantante Francesca Savini, con cui lei starebbe trascorrendo la quarantena nella sua casa di Roma. A causa della perdita il bagno della cantante si è leggermente allagato, ma lei ha deciso di prenderla a ridere: “Succede anche questo, posso farcela”, ha scritto Emma Marrone nella didascalia al suo video.





Il video ha fatto divertire molti dei suoi fan e dei suoi amici famosi, tre su tutti Elodie, Alessandro Cattelan e Giorgia, che hanno commentato il post a suon di risate e emoticon.

Come il resto dei cittadini italiani Emma Marrone sta trascorrendo l’emergenza in casa, e ha intimato ai suoi fan di fare lo stesso. La cantante ha partecipato ad alcune dirette social (come quella dei Ferragnez) e ha cantato per loro, seppure a distanza. Sui social, nelle giornate delle festività Pasquali, Emma ha anche espresso il proprio cordoglio per tutte le persone scomparse a causa del virus in Italia, e ha voluto lanciare un messaggio di speranza per i suoi fan con alcune parole positive e orgogliose.