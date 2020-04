Federico Fashion Style ha davvero violato la quarantena per colpa di Valeria Marini? Lo sfogo dell'hair stylist e la frecciatina sui social

Valeria Marini e Federico Fashion Style sono amici da tanti anni, al punto che la diva nostrana è stata anche la madrina al battesimo di sua figlia. Proprio nelle scorse ore, in occasione di Live – Non è la D’Urso dove era ospite, l’ex gieffina ha pubblicato un video in compagnia del noto hair stylist campano. A quel punto, però, una nota pagina che si occupa di gossip ha caricato su Instagram tale clip, arrivando a ipotizzare una possibile violazione della quarantena da parte dello stesso Federico.

Sui social è dunque circolata con insistenza la storia che vede Federico Fashion Style ridere e scherzare insieme a Valeria Marini. A casa della diva poco prima della diretta di Live, molti hanno dunque ipotizzato che il noto parrucchiere delle Vip abbia raggiunto la showgirl sarda per sistemarle il look in vista dell’appuntamento con Barbara D’Urso. Chiaramente la notizia ha subito urtato la sensibilità dei fan della Valeriona nazionale nonché quelli dello stesso Federico. Molti altri, però, non hanno affatto gradito l’accaduto, precisando con rabbia sui vari social che non è ancora consentito andare a casa degli altri per motivi non strettamente necessari.

Federico Fashion Style replica alle accuse

Il professionista ha però subito precisato che si trattava di un video d’archivio, per poi sbottare direttamente su Twitter rivolgendosi contro una precisa persona.

Si tratterebbe nel dettaglio di qualcuno “che mesi fa faceva i complimenti a Valeria Marini e ora non più”, senza tuttavia fare nomi. Ecco dunque lo sfogo social del responsabile del Salone delle Meraviglie.