Francesco Totti ha uno splendido rapporto con i suoi tre figli e sembra che il maggiore di loro, Cristian, abbia deciso di seguire le orme del padre nel mondo del calcio. In una diretta social Totti ha svelato cosa farebbe se suo figlio decidesse di entrare nella Lazio…

Francesco Totti: il figlio Cristian

Francesco Totti ha segnato sicuramente un pezzo di storia della Roma, e ora che suo figlio Cristian ha deciso di seguire le sue orme nel mondo del calcio probabilmente per lui è difficile immaginarlo nella squadra rivale dei giallorossi, la Lazio. In una diretta via social l’ex campione ha confessato: “Mio figlio a giocare nella lazio? Dipendesse da me ci penserei anche, ma conoscendo Cristian non mi farebbe neanche sedere. Farebbe esattamente come ho fatto io con mia madre ai tempi della Lodigiani”, ha dichiarato Totti, che a seguire – scherzando con Del Piero si è lasciato sfuggire in maniera più diretta: “Ma secondo te mando mio figlio a giocare nella Lazio? Mica so scemo, con tutto il rispetto…”, ha dichiarato Totti.





Cristian è ovviamente un tifoso sfegatato della Roma, proprio come il suo papà, mentre mamma Ilary – pur avendo sempre dichiarato di non essere interessata al calcio – forse per fare dispetto al marito ha più volte dichiarato di essere tifosa della Lazio.

La famiglia sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus in casa, tra giochi e pomeriggio di studio. Quest’anno Cristian compirà 15 anni, e in tanti sono impazienti di sapere se davvero anche lui diventerà uno dei calciatori più forti e ammirati del mondo, proprio come suo padre.