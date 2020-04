Harry e Meghan, libro sul “Megxit”: la Regina teme la vendetta

L'ennesima preoccupazione per la Regina Elisabetta: ad agosto esce il libro di Harry e Meghan sul "Megxit".

E’ prevista per l’11 agosto l’uscita del primo libro degli ex duchi del Sussex Harry e Meghan Markle. Nel libro, scritto per i due duchi da Omid Scobie e Carolyn Durand, sarà ripercorsa anche la vicenda del cosiddetto Megxit dal punto di vista di Harry e Meghan.

Harry e Meghan: il libro

Sono emerse le prime indiscrezioni su quello che sarà il primo libro autobiografico della coppia reale più discussa del momento, ovvero quella formata da Harry e Meghan. Il volume rappresenterebbe un bel “grattacapo” per la Regina, che già temerebbe la “vendetta” dei due ex duchi a proposito del “Megxit”. Nel libro infatti verrà ripercorso quello che è stato uno degli addii ai titoli reali più discussi dell’ultimo decennio, e ovviamente a raccontarlo dal loro punto di vista saranno gli stessi Harry e Meghan, che per l’occasione si sono affidati a due eminenti biografi.





Dopo il libro rivelazione di Lady D quindi, anche “Reali del tutto moderni: il vero mondo di Harry e Meghan” (questo il presunto titolo del libro) potrebbe rappresentare un grave ostacolo per la Regina, che finora aveva fatto sfoggio delle sue migliori arti diplomatiche per mettere a tacere la vicenda nel minor tempo possibile.

L’ex duca del Sussex e l’ex attrice – la moglie più volte balzata agli onori della cronaca e non sempre per motivi positivi – hanno ingaggiato anche una dura battaglia contro la stampa britannica, e non è escluso che nel volume si faccia riferimento anche a questo. Per il momento a Kensington Palace nessuno ha commentato apertamente la vicenda.