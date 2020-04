Katia Ricciarelli e Fabio Testi hanno avuto un flirt? Le loro versioni sulla vicenda non coincidono.

Katia Ricciarelli e Fabio Testi hanno avuto un flirt? La cantante ha dichiarato di non ricordarsene, e di non voler dare adito ai pettegolezzi in un momento tanto difficile per l’Italia intera. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha replicato.

Katia Ricciarelli e Fabio Testi: il flirt

In maniera seccata Katia Ricciarelli ha messo a tacere le voci su un presunto flirt avuto in gioventù con Fabio Testi: l’ex moglie di Pippo Baudo ha dichiarato che all’epoca Testi avrebbe fatto perdere la testa a moltissime donne, ma che lei non avrebbe ricordato di aver avuto con lui alcuna liaison. L’ex gieffino invece ha sostenuto che sarebbe stata la stessa Ricciarelli a rivelare in passato di aver avuto un flirt con lui, tanto che la sua ex moglie si arrabbiò per questo:





“Quando saliva sul palco diceva pubblicamente che io ero un suo vecchio amore, l’ha detto lei davanti ai microfoni, quindi adesso non capisco perché dica così.

Non pensavo di essermi allargato a dire una verità che lei ha sempre ammesso. Anzi, all’epoca aveva anche indispettito la mia ex moglie perché lo disse davanti a tutti”, ha confessato Testi. Katia Ricciarelli replicherà a sua volta? Per il momento la cantante ha dichiarato di non voler parlare di simili pettegolezzi in un momento tanto difficile per l’Italia. La cantante è stata sposata per quasi 20 anni con Pippo Baudo, con cui solo recentemente sarebbe riuscita a ricucire una parvenza di amicizia dopo anni in cui tra i due i rapporti sarebbero stati estremamente tesi e difficili.