La mamma di Giulia De Lellis? È identica a lei: le foto

Giulia De Lellis è identica a sua madre? Per i fan la somiglianza tra le due sarebbe straordinaria.

Sandra Piciacchia è la mamma di Giulia De Lellis, e sui social in tanti hanno notato la straordinaria somiglianza tra le due. L’influencer ha più volte confessato di avere un rapporto davvero speciale con sua madre.

Giulia De Lellis: la mamma

Anche se ha sempre preferito vivere in disparte il successo di sua figlia, Giulia De Lellis, sua madre Sandra è stata spesso protagonista degli scatti social dell’influencer, a lei molto legata. In tanti hanno notato proprio grazie a questi scatti la straordinaria somiglianza tra le due.

Giulia De Lellis ha una sorella maggiore, Veronica, con cui però non condividerebbe lo stesso padre. La giovane sarebbe nata da una precedente relazione della mamma Sandra, e l’influencer ha raccontato che suo padre si sarebbe preso cura di lei come se fosse figlia sua.

Giulia De Lellis è estremamente legata alla sua famiglia e alla sorella Veronica, ed adora fare la zia delle sue nipotine: Matilde e Penelope, spesso presenti nei suoi scatti sui social.

L’influencer è rimasta a vivere a Pomezia per restare accanto a sua madre e al resto della sua famiglia, e più volte ha raccontato via social quanto il rapporto con loro sia speciale. Durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus sua madre le avrebbe anche imposto di fare le pulizie, e Giulia non ha mancato di realizzare alcuni sketch comici sulla vicenda, dichiarando che tanto – a causa della quarantena – non avrebbe potuto “cacciarla” di casa se non l’avesse fatto.