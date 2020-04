Meghan Markle e Kate Middleton hanno davvero pesantemene litigato? La verità nelle parole della duchessa Sarah Ferguson

Qualche settimana fa Meghan Markle e l’ex principe Harry hanno annunciato di volersi dimettere dallo status di reali. I due ne hanno dato notizia attraverso un comunicato pubblicato direttamente sul loro sito, dove hanno confermato la loro intenzione nel rinunciare al ruolo senior di membri della famiglia reale, per lavorare e diventare così indipendenti. I due coniugi “dissidenti” hanno poi precisato di stare programmando il loro futuro tra Regno Unito e America, pur continuando a onorare il proprio dovere nei confronti della Regina e del Regno Unito in generale.

Da quel momento sono sorti i rumors più diversi su quella che è stata soprannominata la cosiddetta “Megxit“. I giornali britannici hanno peraltro parlato di tensioni tra i fratelli William e Harry, nonché di continue liti tra Meghan Markle e Kate Middleton.

Pare dunque che qualcosa di vero ci sia, come confermato da Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea, duca di York, nonché ex cognata di Lady Diana e del principe Carlo.

Meghan e Kate: liti e incomprensioni

L’ex consorte del terzogenito della Regina Elisabetta II e del principe Filippo ha dunque rilasciato un’intervista alla rivista The Australian Women’s Weekly. Lì la donna ha parlato del rapporto tra le due cognate, confermato come spesso siano stati i media a mettere zizzania tra loro. A detta sua, almeno all’inizio, le duchesse avevano tentato di andare d’accordo, ma poi il carattere forte di Meghan avrebbe portato Kate ad allontanarsi.





La situazione sarebbe infine collassata durante i preparativi per il matrimonio dei duchi di Sussex. Nello specifico, i litigi fra le cognate sarebbero iniziati durante le prove d’abito di Charlotte, secondogenita di Kate e William.

Il nervosismo della ex attrice americana avrebbe così fatto esplodere una feroce discussione fra le due, portandole a non rivolgersi più nemmeno la parola.