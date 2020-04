Nicole Minetti ha sedotto i fan dei social con un provocante scatto in costume da bagno, durante la sua quarantena.

Nicole Minetti ha approfittato del tempo trascorso in quarantena per prendere un po’ di abbronzatura stesa al sole, e ha sedotto i fan dei social con i suoi scatti in costume da bagno.

Nicole Minetti: le foto da capogiro

Nicole Minetti è tornata a incantare i fan dei social durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus: l’ex consigliera regionale della Lombardia ha mostrato le sue curve provocanti mentre era intenta a prendere un po’ di sole nella sua lussuosa villa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Minetti🧿 (@realnicoleminetti) in data: 28 Mar 2020 alle ore 3:09 PDT

In tanti le hanno fatto i complimenti per le sue curve vertiginose e per il suo fisico da urlo, mentre lei ha cercato di infondere coraggio ai fan con delle frasi motivazionali tipo: “Insieme ce la faremo” o “Se vuoi vivere una vita felice, legala a un obiettivo, non alle persone o alle cose”.





Archiviata la liaison con Claudio D’Alessio (figlio maggiore di Gigi D’Alessio) Nicole Minetti si sarebbe fidanzata con un imprenditore inglese di nome Damian e si sarebbe trasferita a Ibiza, dove per un po’ di tempo avrebbe lavorato come dj nei locali della movida.

Sembra che la sua relazione con Claudio D’Alessio si sia conclusa tragicamente anche a seguito di un aborto, e da allora lei ha sempre preferito mantenere un fitto velo di riserbo sulla sua vita privata. Dopo aver perso il bambino al terzo mese di gravidanza Nicole Minetti si era anche cancellata dai social, e aveva trascorso diversi mesi lontana dal mondo dei riflettori.