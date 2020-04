Un inedito Tomaso Trussardi da bambino è ritratto in una dolcissima foto che sta spopolando sul web

Tomaso Trussardi è senza dubbio uno dei più noti e affermati imprenditori della Penisola, nonché ovviamente molto gossippato per la sua storia d’amore con Michelle Hunziker. Spesso presente sul suo canale social, il famoso imprenditore bergamasco non perde occasione di interagire con i suoi tanti fan. Così lo vediamo spesso pubblicare foto che lo ritraggono insieme alla sua famiglia allargata, ma anche qualche momento del suo passato.

Tomaso Trussardi: la foto da bambino

Qualche giorno fa, per esempio, il bel Tomaso ha deciso di condividere un tenerissimo scatto di quand’era bambino. In una emozionante foto in compagnia di suo padre Nicola, il consorte della bella presentatrice svizzera ha voluto così mostrare un’immagine davvero inedita di sé.

Visualizza questo post su Instagram A long Italian story… #nicolatrussardi #piccololevrieroitaliano Un post condiviso da Tomaso Trussardi (@therealtrussardigram) in data: 21 Apr 2020 alle ore 6:24 PDT

Per Tomaso Trussardi si è trattato dunque di un vero e proprio tuffo nel passato, peraltro molto apprezzato dai suoi follower.

Com’è del resto possibile vedere dal post in questione, sono infatti molti i sostenitori del bell’imprenditore che hanno voluto esprimere tutto il loro entusiasmo per questo scatto dolcissimo. Inoltre qualche tempo fa, sempre sul profilo dell’uomo, è apparso un’altra bellissima foto che lo vede sorridente e solare nella sua dolcissima infanzia.