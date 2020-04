Adriana Volpe inedita senza trucco né filtri: la pioggia di commenti sulla scelta della conduttrice, ispirata dalla collega Alessia Marcuzzi

In un mondo social dove tutti sono sempre bellissimi grazie a filtri, ritocchini e selfie accomodanti, ecco che ora scoppia la moda di mostrarsi senza alcun aiutino. Niente trucco e niente stratagemmi, dunque, sono le modalità recentemente seguite da alcuni vip, sulla scia della proposta lanciata da Alessia Marcuzzi. Al suggerimento della presentatrice romana ha dunque aderito anche l’ex gieffina Adriana Volpe, che si è così attirata una valanga di commenti da parte di fan e colleghi vip.

Adriana Volpe bellissima senza trucco

“Ho deciso di scattarmi una fotografia senza filtri e senza trucco. […] Tutti noi siamo belli esattamente per quello che siamo”. Così Adriana ha voluto commentare lo scatto dove si è immortalata senza trucco e senza filtri. Come detto, il suo post è stato subito ampiamente commentato, non solo dai fan della popolare presentatrice, ma anche dai suoi amici vip.

Tra i tanti si annoverano ad esempio Marcello Cirillo, Stefania Orlando, Andrea Montovoli e Sara Soldati, nonché la stessa Alessia Marcuzzi.

Da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe è stata molto chiacchierata. In particolare voci di corridoio mormoravano di una possibile crisi con il marito Roberto Parli, in quarantena in Svizzera e dunque lontano dalla sua famiglia.