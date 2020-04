Una recente fotografia di Benedetta Rossi ha fatto seriamente preoccupare i suoi tanti fan: le parole della nota blogger di cucina

Benedetta Rossi è la nota blogger di Fatto in casa da Benedetta, popolare rubrica di cucina molto seguita sia in tv sia su Instagram. Sul popolare social network, la donna posta di fatto molte foto delle sue ricette, ma anche qualche stralcio della sua vita quotidiana. Così spesso l’abbiamo vista in casa, in compagnia di suo marito e dell’adorabile cane Nuvola. In un recente scatto, tuttavia, Benedetta è apparsa sdraiata a terra con le gambe rivolte al soffitto. In molti si sono dunque seriamente preoccupati, pensando forse che la cuoca potesse aver avuto un malore. La spiegazione di cosa sia realmente accaduto è stata data dalla diretta interessata, che ha cercato di tranquillizzare tutti i suoi follower.

Benedetta Rossi tranquillizza i fan

Sempre molto attiva sui social, Benedetta Rossi è salita postare sul suo profilo ricette, foto e dirette, così da fornire tutti i consigli necessari per cucinare insieme a lei.

In ogni caso, come detto, l’ultima sua foto che la ritrae sdraiata per terra ha generato molta ansia nei suoi tanti ammiratori. “La giornata inizia così” ha scritto infatti la cuoca sotto al post in questione. Cosa le è dunque successo?

La simpatica e genuina blogger ha spiegato di soffrire di mal di schiena, per la precisione di lombalgia. Dunque quella posizione non è altro che un esercizio per la schiena, utile proprio ad alleviare il dolore. Passato dunque il timore, tanta è stata la solidarietà mostrata dai follower, che le hanno augurato una pronta guarigione.