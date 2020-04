Chi l'ha visto potrebbe essere nuovamente sospeso? La confessione della conduttrice Federica Sciarelli.

A seguito della sospensione dovuta all’emergenza Coronavirus, Chi l’ha visto potrebbe andare verso un nuovo stop e a confessarlo è stata la stessa conduttrice Federica Sciarelli.

Chi l’ha visto sarà sospeso?

Molti programmi tv sono stati sospesi, annullati o rimandati a causa dell’emergenza Coronavirus, e un momento di stallo è toccato anche a Chi l’ha visto? il programma condotto da Federica Sciarelli. A quanto pare se anche solo uno dei membri dello staff dovesse mostrare qualche linea di febbre nell’arco delle prossime settimane, il programma verrà sospeso di nuovo. A confessarlo è stata la conduttrice Federica Sciarelli, che durante il periodo di stop non aveva nascosto la sua preoccupazione: molte delle richieste rivolte dai telespettatori al programma per via dei loro cari scomparsi, non avevano potuto essere diffuse dal programma, sospeso in via cautelativa.





Federica Sciarelli ha detto che prima della messa in onda a tutta la redazione verrebbe misurata la febbre, e che se uno solo di loro dovesse avere 37 e mezzo il programma sarà di nuovo sospeso.

“A tutti i controlli la mia speranza e quella dei colleghi è di stare bene. Altrimenti ci rispediscono a casa”, ha dichiarato. La conduttrice ha detto la sua anche in merito a una questione – che era costata una grave polemica a Barbara D’Urso – a proposito di “trucco e parrucco” in camerino, e ha dichiarato che in questo momento d’emergenza l’aspetto dei suoi capelli sarebbe l’ultima delle sue preoccupazioni. “Vado in onda con i capelli ‘a scopa’, come quando esco dalla doccia”, ha raccontato la conduttrice, da sempre appezzata dai telespettatori proprio per il suo modo di fare sincero e genuino.