Senza volerlo Chiara Ferragni ha condiviso uno scatto imbarazzante, subito commentato dai suoi fan su Instagram.

Episodio imbarazzante per Chiara Ferragni: l’influencer ha condiviso via social un tenero scatto di un suo bacio al figlio Leone, ma i fan hanno notato che – attraverso i suoi pantaloncini – sarebbero state visibili le parti intime dell’influencer.

Chiara Ferragni: la foto imbarazzante

Chiara Ferragni ha condiviso via social un tenero scatto del suo bacio al piccolo Leone Lucia Ferragni, ma in tanti hanno notato un dettaglio imbarazzante: attraverso i pantaloncini dell’influencer sarebbero state ben visibili le sue parti intime, e in tanti glielo hanno fatto notare con i commenti allo scatto. L’influencer ha preferito non commentare l’episodio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 26 Apr 2020 alle ore 5:56 PDT

Chiara Ferragni sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus con il piccolo Leone, Fedez e suo suocero Franco Lucia, tutti a casa con lei nel lussuoso appartamento di Milano acquistato da lei e Fedez prima della nascita del piccolo.





La coppia ha cercato d’intrattenere i fan via social con sketch divertenti e video su TikTok, ed entrambi hanno cercato di contribuire all’emergenza Coronavirus con donazioni e raccolte fondi che potessero andare in aiuto degli ospedali principalmente coinvolti nella salvaguardia dei cittadini.

L’influencer ha usato i suoi canali social anche per intimare ai fan di restare in casa, attenendosi alle direttive volute dal Governo e dai principali organi sanitari per cercare di contenere il più possibile l’epidemia da Coronavirus in tutta Italia.