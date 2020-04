Elettra Lamborghini ironizza sui social in merito alla depilazione intima: il video della cantante che ha raccolto migliaia di like

Anche per Elettra Lamborghini prosegue imperterrita la quarantena da Coronavirus, ma l’artista tuttofare non si lascia certo abbattere. Tra una provocazione e l’altra, l’interpete di Pem Pem cattura sempre più consensi a colpi di trash. Così, dopo aver ironizzato sui chili di troppo durante la reclusione forzata, ecco che ora si è concentrata su un altro problema in questo delicato periodo: la depilazione intima.

Elettra Lamborghini ironica e spudorata

Con in sottofondo Da Ya Think I’m Sexy? di Rod Stewart, nel video in questione Elettra Lamborghini mostra il tatuaggio leopardato sulle natiche, che muove a ritmo di musica in maniera sinuosa. Il testo già molto esplicito viene poi arricchito dalla regina del twerking da uno sguardo sensuale e parecchio ammiccante. A un certo punto la cantante si gira a rivelare niente meno che un grosso cespuglio peloso applicato proprio sulle sue parti intime.

Seminascosto dal body bianco, l’inatteso toupet sporge dalla zona inguinale per scendere fin quasi alle ginocchia.

Spudorata e autoironica come sempre, Elettra Lamborghini ha poi completato il tutto con uno scatto dove si è disegnata dei peli per unire le sopracciglia. “Musica e il rasoio scompare”, ha commentato con esilarante sarcasmo un follower, ovviamente parafrasando il brano da lei portato a Sanremo 2020. “Donna barbuta, sempre piaciuta” ammettono altri utenti, mentre il video della rampolla bolognese ha raccolto in poche ore quasi 650mila like.