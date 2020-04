Gli autori di Élite, nota serie televisiva di Netflix che appassiona migliaia di telespettatori, parlano della prossima stagione: si farà oppure no?

Élite è una serie tv targata Netflix, fra quelle che hanno avuto più successo nel corso degli ultimi anni. Creata in Spagna, la serie narra la storia di un gruppo di adolescenti con le relative tematiche sociali di attualità, ovverosia la criminalità, le disuguaglianze, la tossicodipendenza, il razzismo e la sessualità. Come sapranno bene i tanti fan di Élite, da poco è uscita la terza stagione, che ha riconfermato ancora una volta l’enorme successo in termini di visualizzazioni. Al punto che gli spettatori attendono con ansia di sapere se ci sarà un seguito. Élite 4 diverrà dunque realtà?

Élite 4 si farà?

Al momento i vertici di Netflix non hanno ancora dato alcuna conferma ufficiale. Sono però intervenuti i due ideatori della serie tv spagnola, le cui parole fanno ben sperare tutti i fan.

Carlos Montero e Dario Madrona, creatori di Élite, hanno dunque recentemente parlato della loro creazione televisiva al portale spagnolo La Prensa. Ci sarà quindi una quarta stagione?





Risponde Carlos: “Abbiamo dato vita a un universo molto bello. Sarebbe un peccato interromperlo. Se c’è del materiale da raccontare, perché non farlo? Penso proprio che si farà”. Dario ha invece spiegato che la trama di Élite permette di continuare a essere rinnovata, ovviamente sempre con il consenso e l’approvazione da parte del pubblico. Bisognerà dunque attendere l’annuncio ufficiale di Netflix, tuttavia gli indizi paiono alquanto rassicuranti. Gli ammiratori della serie molto probabilmente rivedranno presto i loro beniamini.