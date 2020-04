Sempre più bollente e provocante, Emily Ratajkowski ha pubblicato un nuovo scatto in topless che ha mandato in tilt i suoi follower

Sempre praticamente perfetta, Emily Ratajkoski ha scelto un look decisamente essenziale per la sua quarantena social. Con un asciugamano in testa e un paio di slip a dir poco striminziti, la modella statunitense si è mostrata allo specchio in topless, con il seno coperto solo dalle mani. La foto bollente è così apparsa sul profilo del suo brand, mentre i follower sono letteralmente impazziti alla vista di tale ben di Dio.

Emily Ratajkoski: il topless da urlo

Dopo gli scatti in tuta, la modella 28enne ha dunque riscoperto il topless, sempre con un’altissima carica erotica. Per promuovere il suo marchio di costumi, Emily si è quindi scoperta fino a comparire quasi completamente nuda. Per evitare la censura di Instagram, ovviamente, l’imprenditrice non poteva mostrare completamente il seno, che tuttavia ha lasciato chiaramente intravedere nascondendolo appena con le mani a coppa.

Visualizza questo post su Instagram Sunday morning with the Neptune Bottom Un post condiviso da Inamorata (@inamoratawoman) in data: 26 Apr 2020 alle ore 8:41 PDT

Abituata a una vita frenetica e mondana, Emily Ratajkoski ha fatto del suo décolleté il proprio personale biglietto da visita.

Ore che è però costretta a lunghe giornate in casa col marito e l’amato cane, non dimentica di osare, tra scatti casti e foto ad alto tasso erotico in bikini o in lingerie.





Ogni post sexy della splendida modella scatena il giubilo tra i suoi follower, che si avventurano in apprezzamenti e commenti estasiati. Lei lo sa bene e stuzzica la loro fantasia con scatti osé dalle curve bene in mostra. Così il nuovo topless con gli slip appena abbozzati ha consentito a Emily di raccogliere ancora moltissimi like.