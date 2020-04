Gianni Sperti ha pubblicato un nuovo post che riguarda la sua quarantena: il travestimento dell'opinionista che non passa inosservato

Gianni Sperti ha senza dubbio un ruolo ormai nettamente consolidato in tv, essendo da anni l’opinionista di punta di Uomini e Donne insieme alla collega Tina Cipollari. Dopo un periodo di riposto forzato determinato dall’emergenza Coronavirus, il professionista è ora tornato al suo posto, anche se a distanza. Così da qualche giorno lo possiamo rivedere alle prese con dame e cavalieri nonché tronisti e corteggiatori. Ma soprattutto immerso nelle avventure di Gemma Galgani e Giovanna Abate, impegnate nel conoscere i propri ammiratori via chat.





Gianni Sperti: travestimento da paura

Ad ogni modo, la vita di Gianni Sperti non è solo quella televisiva. L’ex ballerino di Buona Domenica ha infatti anche una vita privata, nonostante di recente abbia dichiarato di non avere una compagna proprio per via dei troppi impegni lavorativi.

Nelle ultime ore, in ogni caso, l’ex marito di Paola Barale ha postato una foto del tutto particolare, che lo ritrae in una mise assolutamente inedita.

Gianni Sperti ha dunque pubblicato su Instagram una foto dove è camuffato benissimo. Possiamo dire che si tratti di un vero e proprio travestimento, che l’opinionista usa nel momento in cui deve uscire di casa per andare a fare la spesa al supermercato. Protezioni a parte, con guanti e mascherina, l’aspetto è piuttosto inquietante, come ammesso dallo stesso Gianni. Nella didascalia a corredo dello scatto, precisa infatti che nessuno osa avvicinarglisi per paura.