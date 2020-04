In una diretta con Simona Ventura Giulia De Lellis ha rivelato alcuni retroscena del suo ritorno di fiamma con Damante.

Il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante durante l’emergenza Coronavirus ha colto tutti di sorpresa, e in una diretta social con Simona Ventura l’influencer si è finalmente confidata sulla sua decisione.

Giulia De Lellis: la confessione

Durante una diretta social con Simona Ventura, Giulia De Lellis non ha potuto fare a meno di scampare alle domande su Andrea Damante, e così per la prima volta si è un po’ aperta riguardo al loro discusso ritorno di fiamma. Anzitutto l’influencer ha svelato perché, all’inizio, non avesse voluto rivelare di essere tornata con Damante: “Non è che lo volevo nascondere, però lo volevo tenere un attimo per me”, ha dichiarato. Riguardo alla love story ha poi affermato di non avere ancora le idee chiare, e per questo dovrà passare del tempo prima che riveli ai suoi fan come stiano esattamente le cose: “Un giorno vi racconterò un’altra storia, per adesso voglio capire”, ha confidato Giulia.

Lei e Andrea Damante sono tornati insieme dopo oltre un anno dalla rottura, e intanto l’influencer era stata legata a Andrea Iannone (a sua volta tornato single dopo la rottura da Belen Rodriguez).

La notizia del ritorno di fiamma tra lei e Damante ha colto tutti di sorpresa, specie perché alla vicenda della loro separazione Giulia aveva dedicato il discusso libro Le corna stanno bene con tutto – ma io stavo meglio senza, in cui tra le altre cose aveva confessato i numerosi tradimenti subiti da parte del dj veronese.