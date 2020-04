Guendalina Tavassi in bikini in balcone: è polemica

Guendalina Tavassi seduce con un provocante bikini, ma i fan non perdono occasione per criticarla.

Come molte altre vip anche Guendalina Tavassi ha deciso di prendere i primi raggi di sole in balcone durante l’emergenza Coronavirus, sfoggiando uno striminzito bikini. I fan sui social l’hanno travolta di critiche.

Guendalina Tavassi: bikini in quarantena

Approfittando dei primi raggi del sole primaverile Guendalina Tavassi ha sfoggiato il suo fisico da urlo con un sensuale bikini, direttamente dal suo balcone di casa. Non tutti i fan hanno però gradito lo scatto seducente dell’ex gieffina, e in molti l’hanno accusata di essere volgare, di non rispettare i propri figli e infine di non portare rispetto per le mogli dei propri vicini. Guendalina stavolta non ha replicato, ma in genere ha sempre preferito tagliar corto verso le polemiche sorte sui social nei suoi confronti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi) in data: 26 Apr 2020 alle ore 5:39 PDT

L’ex gieffina sta trascorrendo la quarantena in famiglia, insieme al marito Umberto D’Aponte e ai due figli, Chloe e Salvatore.

Guendalina ha anche un’altra figlia, Gaia, nata dal suo precedente matrimonio con Remo Nicolini. I rapporti tra l’ex gieffina e la figlia maggiore non sono sempre stati semplici, ma di recente le due si sono riappacificate (e sui social hanno mostrato un loro tenero scatto insieme). Come molte altre celebrities italiane anche lei ha utilizzato i canali social per esortare i suoi fan a rispettare le direttive imposte per l’emergenza Coronavirus, e in più d’uno scatto si è mostrata con la mascherina sul volto.