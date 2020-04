Lea Michele e Zandy Reich aspettano il loro primo bambino? Sui social sono spuntati alcuni indizi.

Lea Michele è incinta del suo primo figlio? L’attrice è convolata a nozze a marzo 2019 col l’imprenditore Zandy Reich, e secondo indiscrezioni e alcuni indizi social la cicogna sarebbe finalmente arrivata.

Lea Michele incinta di Zandy Reich?

Da settimane circola il rumor sulla presunta gravidanza dell’attrice Lea Michele, che aspetterebbe il suo primo figlio insieme al marito, Zandy Reich. Purtroppo ancora nessuna conferma è giunta da parte dei due diretti interessati, ma una volta circolata l’indiscrezione i fan dei social avrebbero notato come l’attrice abbia sfoggiato vestiti comodi e larghi nell’ultimo periodo, forse proprio per nascondere l’inizio di un pancino sospetto. L’attrice e suo marito stanno trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus in una villa sul mare, e Lea Michele non ha smesso di allenarsi e fare yoga in casa, mostrandosi felice e sorridente ai fan sui social.

La coppia è convolata a nozze a marzo 2019 dopo un anno di fidanzamento, ed entrambi avrebbero manifestato il desiderio di allargare al più presto la famiglia e di avere un figlio tutto loro.

Nonostante in tanti stiano domandando ai due delucidazioni sulla presunta gravidanza, per il momento Lea Michele ha preferito tacere sulla vicenda, e per sapere la verità bisognerà attendere ulteriori conferme da parte dell’amatissima attrice di Glee.