Meryl Streep in quarantena con accappatoio e martini: il video

Meryl Streep conquista tutti, anche in quarantena: un video dell'attrice in accappatoio è presto diventato virale.

Meryl Streep ha partecipato al compleanno in diretta streaming dell’amico Stephen Sondheim, e la sua apparizione in accappatoio bianco con Martini alla mano ha letteralmente sedotto i fan.

Meryl Streep in quarantena: il video

Con la sua delicata ironia e la sua sempiterna bellezza, Meryl Streep resta una delle attrici più amate di Hollywood e non c’è da stupirsi se l’attrice è riuscita a conquistare il pubblico di mezzo mondo anche via social. Nella sua ultima apparizione video – per il compleanno “social” del compositore Stephen Sondheim – l’attrice si è mostrata in accappatoio bianco, mentre si preparava da sola un Martini. Il video è presto diventato virale, e molti fan da ogni parte del mondo hanno affermato di sentirsi pienamente rappresentati da Meryl Streep nel modo di trascorrere la quarantena.

Classe 1949, Meryl Streep è l’attrice che detiene il assoluto il primato per numero di Oscar vinti durante la sua lunga carriera nel mondo del cinema (sarebbero ben 21).

Dal 1978 è sposata con lo scultore Don Gummer, padre dei suoi quattro figli (Mamie, Grace, Louisa e Henry). La coppia ha una lussuosa villa a Los Angeles, dove starebbe trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus. L’attrice è sempre stata molto legata alla sua famiglia, sulla quale ha sempre preferito mantenere un fitto velo di riserbo, rispettando la privacy dei suoi figli (e dei suoi 4 adorati nipotini).