Piccole Donne Atlanta, il lutto: è morta Ashley Minnie Ross

A soli 34 anni è scomparsa Ashley Minnie Ross, star dei reality show americani affetta da nanismo, aveva preso parte al reality Piccole Donne Atlanta. A confermare la notizia è stata la sua agente.

E’ scomparsa a soli 34 anni Ashley Minnie Ross, e sembra a seguito di un grave incidente stradale. La donna, affetta da nanismo, aveva preso parte al reality show statunitense Piccole Donne Atlanta, che era stato trasmesso anche in Italia. La sua agente ha confermato la notizia, affermando che Rossi si sarebbe schiantata con la sua auto domenica 26 aprile, e che purtroppo per lei non ci sarebbe stato nulla da fare. La famiglia ha pianto la giovane donna chiedendo di rispettare la propria privacy, e sui social in tantissimi hanno espresso il loro cordoglio sui canali social di Minnie.

“Con profonda tristezza che confermiamo a nome della famiglia che Ashley Ross, alias “Ms Minnie” di Little Women Atlanta, non è sopravvissuta alle lesioni di un tragico incidente d’auto all’età di 34 anni”, ha confermato la famiglia.

A rendere il suo volto noto agli appassionati di reality è stato Piccole Donne Atlanta, un reality show incentrato sulla vita di alcune donne originarie di Atlanta, e tutte affette da nanismo.

Anche Ashley era affetta dalla malattia ma era stata apprezzata dal suo pubblico per la sua capacità di amarsi senza riserve e con estrema grinta. Sui social in tanti hanno voluto ricordare proprio queste due qualità della 34enne tragicamente scomparsa.